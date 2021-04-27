ÖSYM'den ALES açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde gerçekleşecek ALES için resmi internet sitesinden bir duyuru yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından alınan "Tam Kapanma" kararıyla yüz yüze eğitim ve tüm sınavlar ertelendi. Bu yüzden adaylar sınavın iptal olup olmayacağını merak ediyordu. Ancak ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre ALES, daha önce sınav takminde belirtildiği gibi 2 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

Açıklamada, "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir.



İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında; 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1’e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.



Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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27/04/2021 16:45