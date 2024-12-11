Otantik Bisikletler Sergisi Lefke'de açıldı

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Lefke Belediyesi ile işbirliğinde bisiklet kullanma kültürüne dikkat çekmek amacıyla, Dr. Kenan Arifoğlu’nun Otantik Bisikletler Sergisi’ni Lefke’ye taşıdı. Lefke’de Atatürk Parkı’nda Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ile Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın açılışını birlikte yaptıkları sergi, 18 Aralık Çarşamba gününe kadar ilgililerin izlenimine sunuluyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, serginin açış konuşmasında, bisiklet kullanmanın doğa ve insan sağlığına iyi geldiği gibi insanların birbirine özen gösterip korumasına da katkı koyduğunu belirtti. Konuşmasında bisiklet kullanırken selamlaşmanın insanları birbirine bağladığını da ifade eden Zaimağaoğlu, İki Tekerlek Üzerinde Uzun Bir Zaman isimli Otantik Bisikletler Sergisi’nin kendini eski Lefkoşa’ya çocukluğuna götürdüğünü söyledi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da sergide yaptığı konuşmasında, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve Dr. Kenan Arifoğlu’na Otantik Bisikletler Sergisi’nin Lefkeliler ile buluşmasını sağladıkları için teşekkür etti.

İki Tekerlek Üzerinde Uzun Bir Zaman isimli Otantik Bisikletler Sergisi, Pazar günü hariç 11-18 Aralık 2024 tarihleri arasında 11.00-15.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.