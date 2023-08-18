Otel çamaşırhanesi olarak kullanan dairede yangın

Girne’de bir otelin çamaşırhanesi olarak kullanılan dairede çıkan yangın ,maddi hasara neden oldu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün sabah 07.00 sıralarında, Girne’deki bir otelin çamaşırhanesi olarak kullanılan apartman dairesinde, muhtemelen kurutma makinesinin elektrik panosunda meydana gelen kısa devre sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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