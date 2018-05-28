Otel havuzunda akılalmaz görüntü… Kimseye aldırmadan öyle bir şey yaptı ki…

Sosyal paylaşım sitesi Reddit’te yer alan bir video, son günlerin en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi. Söz konusu videoda bir kadın, bir otelin havuzunda görülüyor.

Çevresinde yüzen onlarca kişi görülen kadın, kimseye aldırmadan elindeki tıraş bıçağıyla bacağını tıraş ediyor. Bir ara bıçağı havuzda durulayan kadın ardından tıraş işlemine devam ediyor. Videoyu çeken kişi haricinde kimsenin duruma tepki vermemesi de dikkat çekiyor.

Olayın nerede gerçekleştiği bilinmezken, videonun paylaşıldığı Reddit’te binlerce yorum yapıldı. Yorumlardan birinde, olayın sadece hijyen sorunu yaratmanın ötesinde, kadının tıraş sırasında bacağında kesik oluştuğu ve havuza akan kan nedeniyle enfeksiyon ve bulaşıcı hastalık riski doğurduğuna dikkat çekildi.