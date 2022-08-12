Otel jeneratöründen mazot çaldılar

Otelin jeneratörünün mazot tankından mazot çalan 3 otel çalışanıyla çalıntı mazotu satın alan kişi tutuklandı.

Alsancak’taki bir otelin jeneratör odasında bulunan mazot tankından 2 bin 671 TL değerinde 120 litre mazot çalındı. Otel çalışanları H.A.(E-30), A.K.(E-37) ve B.M.A.(E-24) ile çalıntı olduğunu bildiği halde 2 bin 160 TL’lik mazot satın alan M.D.(E-51) tutuklandı. Olay, 10 Ağustos’ta meydana geldi.

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12/08/2022 15:04