Otel kasasından para çalan çalışan tutuklandı

Gönyeli’de bir otelin kasasından nakit para çaldığı tespit edilen otel çalışanı ,tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 8-12 Mart tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir otelde çalışan B.Y.’nin (E-29) resepsiyondaki kasada muhafaza edilen 100 ABD Doları, 500 euro ve 2 bin TL nakit parayı çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine ise bahse konu kişi tutuklandı.

Gümrüksüz 81 elektronik nargile

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dün saat 19.30 sıralarında R.D.’nin (E-23), aracında yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş 81 adet elektronik nargileyi kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edildi.

Elektronik nargileler emare olarak alınırken, R.D. tutuklandı.

Tecavüzi alet taşımak

Öte yandan, dün saat 14.00 sıralarında Girne’de Polis ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sırasında, İ.B.’nin (E-23) kullanımındaki ES 445 plakalı araçta yapılan aramada, bir plastik cop bulundu. Cop emare olarak alındı, İ.B. ise tutuklandı.