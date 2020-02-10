Otel odasında cinsel saldırı iddiası bir tutuklu

Lefkoşa’da otel çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu idda edilen Murat Kaya mahkemeye çıkartıldı

Mahkemede olguları aktaran polis zanlının çalıştığı otelde aynı yerde çalışmakta olan 25 yaşındaki kadını, rızası olmadan iki eliyle tutup üzerine çekip dudaklarından öpmek suretiyle adı edilene cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının tahkikata etki edebileceği kısmının tamamlandığını ve TC uyruklu olduğunu söyledi. Polis, zanlının kendisine okunan yazılı davasını kabul etmediğini ancak mesele ile ilgili olarak toplanan şahadet ilk etapta zanlının bu suçu işlediğine yönelik olduğunu belirtti. Polis, zanlının KKTC ‘de turist statüsünde bulunduğunu söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve ikamet adresinden izinsiz ayrılmamak koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

10/02/2020 15:25