Otel odasında uyuşturucu bulunan zanlı cezaevine gönderildi

Gazimağusa’da kaldığı otel odasında yapılan aramada tasarrufunda satışa hazır vaziyette kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 28 gr 700 mg ağırlığında kokain, kokain kalıntısı ihtiva eden 1 adet hassas terazi, 27 gr 22 mg ağırlığında MDMA türü 98 adet uyarıcı hap ve 765 mg ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunan C.O.S, hakkındaki polis soruşturması tamamlandı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesinde teminat duruşmasına çıkarılan zanlı davasında hazır bulunması amacıyla hükümsüz tutuklu olarak 2 ay süreyle merkezi cezaevine gönderildi.

MHA

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21/02/2022 16:53