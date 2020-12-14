Otel ve restoranlarda yılbaşı etkinlikleri yasaklandı!

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14/12/2020

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Otel ve restoranlarda yılbaşı etkinlikleri yasaklandı!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplanarak alınan karara göre, otel ve restoranlarda yılbaşı etkinlikleri yasklandı.

Yapılan açıklamada "15 Aralık 2020 tarihinden 1 Ocak 2021 tarihine kadar (her iki tarih de dahil) restoranlarda ve otellerde yapılacak olan yılbaşı kutlamaları/ eğlenceleri yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan sokakta yapılacak yılbaşı vb. her türlü eğlence faaliyetler de 01 Ocak 2021 tarihine kadar yapılmamasına karar verildi

14/12/2020 14:50
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TAGS: yılbaşı, etkinlik, otel, restoran, covid
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