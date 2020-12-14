Otel ve restoranlarda yılbaşı etkinlikleri yasaklandı!
14/12/2020
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplanarak alınan karara göre, otel ve restoranlarda yılbaşı etkinlikleri yasklandı.
Yapılan açıklamada "15 Aralık 2020 tarihinden 1 Ocak 2021 tarihine kadar (her iki tarih de dahil) restoranlarda ve otellerde yapılacak olan yılbaşı kutlamaları/ eğlenceleri yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Öte yandan sokakta yapılacak yılbaşı vb. her türlü eğlence faaliyetler de 01 Ocak 2021 tarihine kadar yapılmamasına karar verildi