Otelciler Birliği’nden Acil Durum hastanesine yardım

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Acil Durum Hastanesi’ndeki hastaların kullanımı için terlik ve diş seti bağışladı.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr Erol Uçaner konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hastaneye hazırlıksız gelen hastaların ihtiyaçlarını gidermek için Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ile görüştüklerini belirterek, ilk olarak 500 adet oda terliği ve diş setinin temin edildiğini söyledi. Dr Erol Uçaner, erkek hastalara traş seti temin edileceğine dikkat çekerek, KITOB Başkanı Dimağ Çağıner ve katkı koyan otel işletmelerine teşekkürlerin sundu.

Dr Erol Uçaner’in paylaşımı şu şekilde:

ADH (PANDEMİ)'nde tedavi gören veya görecek hastalar belli başlı acil durumlarda hazırlıksız olarak bize başvurup yatışları hemen hastaneye yapıldığından gerek terlik, gerek diş fırçası, macunu vs gibi kendi özel hijyen malzemelerini yanlarına alamadan gelmektedirler.

Bu hastalarımızı mağdur etmemek için Otelciler Birliği ve Dimağ Çağıner ile yaptığımız görüşmede ilk etapta 500 adet oda terliği ve diş seti temini bize sağlanmıştır.

2. etapta erkek hastalara da ayrıca traş seti için destek alınması planlanmaktadır.

Bu bağlamda başta dostum Dimağ Çağıner ve katkı koyan diğer otel işletmelerine teşekkür ederim.

Diş seti ve terlik ihtiyacı olan ve ADH nde tedavi görecek hastalar yatacakları servislerdeki personele isim ve oda numaralarını ibraz ederek malzemelerini alabileceklerdir.

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26/04/2021 11:55