Otelin park yerinde kaza yapan alkollü sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı

Polis'ten verilen bilgiye göre, Turan bu sabah 02. 00 sıralarında 432 miligram alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki ZVS 195 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında park halinde bulunan KC 904 plakalı salon araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. ZVS 195 plakalı araç sürücüsü Onur Turan aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

(AK/ÖZ)