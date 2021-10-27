Oteller pandemi öncesi geceleme oranlarını hala yakalayamadı

Turizm Bakanlığı 2021 yılı ilk 9 aylık verileri açıkladı.

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre; Ocak-Eylül 2021 döneminde turistik tesislerde konaklama oranı geçen yıla göre yabancı turist bazında yüzde 29,8, geceleme oranı ise yüzde 15,3 düştü.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve diğer yabancı uyruklular bazındaki bu verilere KKTC uyruklular eklenince, konaklama oranındaki düşüş yüzde 20,2 düzeyine, geceleme oranındaki düşüş ise yüzde 9 düzeyine iniyor.

Rakamlar 2019 yılı Ocak-Eylül dönemine göre ise konaklamadaki düşüşün KKTC uyruklularla birlikte yüzde 76,97, gecelemedeki düşüşün ise yine KKTC uyruklularla birlikte yüzde 79,98 olduğunu gösteriyor.

Ocak-Eylül döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı yüzde 24,2 seviyesinde yükseldi. 2020 yılında 9 aylık doluluk yüzde 20,2, 2019 yılında ise yüzde 50,7 idi.

Veriler, Ocak-Eylül periyodunda turistik tesislerde konaklayan toplam yabancı uyruklu sayısının 146 bin 19 kişi olduğunu gösteriyor. Konaklayan kişi sayısına 51 bin 25 KKTC uyruklu da eklenince bu rakam 197 bin 44’e çıkıyor.

Dokuz aylık sürede otellerde konaklayan TC uyruklu sayısı 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 18,7 azalarak 142 bin 997 kişiden, 116 bin 200 kişiye indi.

Ocak-Eylül 2020 periyodunda otellerde konaklayan 65 bin 139 üçüncü ülke uyruklu sayısı da yüzde 54,2 azalarak 29 bin 819 kişiye düştü.

KKTC uyruklu sayısında ise artış devam etti. 2020’nin dokuz aylık döneminde 38 bin 667 kişi olan konaklayan yerli turist sayısı 2021’de yüzde 32 artarak 51 bin 25 kişiye yükseldi. Geceleme sayılarındaki düşüş de devam ediyor.

2019 yılının Ocak-Eylül periyodunda yabancı uyruklularda 2 milyon 265 bin 519 olan geceleme sayısı, 2020’de yüzde 79,5’lik azalışla 668 bin 377’ye, 2021’de ise 2020’ye göre yüzde 15,3’lük azalışla 561 bin 196’ya düştü.

BRTK

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27/10/2021 12:08