Otellerde eylül ayı doluluk oranları açıklandı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) üyesi 5 yıldızlı otellerde eylül ayı doluluk oranı yüzde 60 olarak gerçekleşti.

KITOB’tan yapılan açıklamaya göre, 1’den 5’e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalow, tatil köyü, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerinden ayda iki kez alınan veriler ışığında Eylül ayına ilişkin endikatif amaçlı üye otellerden 5 yıldızlı olan otellerin doluluk oranı Ağustos 2018 ayına göre de %3 oranında bir düşüşle; yüzde %66, küçük otellerin Ağustos 2018 ayına göre %2 oranında bir artış ile yüzde %54, tüm otellerin doluluk oranı ise yüzde 60 olarak gerçekleşti.



