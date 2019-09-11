Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne Üye Otellerin Ağustos 2019 doluluk oranları açıklandı. 5 yıldızlı otellerde geçtiğimiz yıla göre %9, küçük otellerde ise %2’lik artış oldu. Otellerin Ağustos 2019 ayında doluluk oranı ortalaması ise yüzde 64 oldu

KITOB’ un; otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalovlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerin, Ağustos 2019 ayına ilişkin dolulukları aşağıdaki şekildedir:

1) 5 yıldızlı büyük tesislerin dolulukları Ağustos 2019 ayında %75 oranında olmuştur. Buna göre;

a)Geçen Temmuz 2019 ayına göre %3 oranında bir artış gerçekleşirken,

b)Geçen Ağustos 2018 yılına göre %9 oranında bir yükseliş olmuştur.

2) Küçük otellerin Ağustos 2019 ayında doluluk oranı %54 olmuştur. Buna göre;

a)Geçen Temmuz 2019 ayına göre %13 oranında bir artış yaşanırken,

b)Geçen Ağustos 2018 yılına göre %2 ‘lik bir yükseliş olmuştur.

3)Tüm Otellerin Ağustos 2019 ayında doluluk oranı ortalaması ise %64 olmuştur.

a)Geçen Temmuz 2019 ayına göre %6 oranında bir artış olurken,

b)Geçen Ağustos 2018 yılına göre de %6 oranında bir artış gerçekleşmiştir.