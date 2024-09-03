Otellerin doluluk oranı yükseldi

2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde KKTC'deki turistik konaklama tesislerinde ortalama doluluk oranı %41,9 olarak gerçekleşti. Bu oran, 2023 yılının aynı döneminde %39,6 idi. Dolayısıyla, bu yılki doluluk oranlarında %5,8 oranında bir artış söz konusu.

Doluluk oranlarında en dikkat çekici artış, Şubat ayında %65,6'ya ulaşan doluluk oranı oldu. Bu artış, kış sezonunda bile KKTC'nin turistler için cazip bir destinasyon olmaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak, Haziran ve Temmuz aylarında doluluk oranlarında hafif bir düşüş gözlendi; Haziran ayında %51,7'den %49,4'e, Temmuz ayında ise %58,7'den %56,4'e geriledi.