Otellerin Doluluk Oranında Hafif Artış

Haber Kıbrıs- ÖZEL HABER

Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2024’teki 11 aylık doluluk oranı son 5 yılın en yüksek rakamı oldu.

Turistik konaklama tesislerinin Kasım 2024’teki doluluk oranı yüzde 44.3 düzeyinde gerçekleşti. Turizm Bakanlığı’na bağlı Turizm Planlama, İstatistik ve Araştırma Dairesi’nin verilerine göre, otellerin 11 aylık doluluk oranı ortalaması ise yüzde 46 seviyesinde hesaplandı.

Kasım 2024 sonundaki ortalama doluluk oranı, 2022 yılının 11 aylık ortalamasına kıyasla yüzde 5,26 oranında; 2023 yılına göre ise yüzde 2,30 oranında daha yüksek.

Açıklanan veriler, 2024’teki 11 aylık doluluğun 2020-2024 arasındaki en yüksek rakam olduğunu da gösteriyor. Doluluk oranları ortalaması 2023’te yüzde 45,4, 2022’de yüzde 43.7; 2021’de yüzde 19,3; 2020’de ise yüzde 11,9 olarak kaydedilmişti.

Rakamlara yansıyan bu iyileşmeye rağmen, ortalama doluluk oranları Covid-19 pandemisi öncesindeki doluluğun gerisinde kalmaya devam etti. Oranlar 2019’un 11 ayı sonunda yüzde 51,6; 2028’in aynı döneminde ise yüzde 52,3 olarak gerçekleşmişti.