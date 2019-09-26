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Othello Folklor Derneği Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti

Othello Folklor Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti

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26/09/2019

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Othello Folklor Derneği Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti

Othello Folklor Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. Başkan Hüseyin Şenol Sağlamer, Kültür Sanat Sorumlusu Erkan İpekçioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette, yeni dönem çalışmaları hakkında Başkan Arter’e bilgi verirken geçmiş dönemde derneklerine verdiği destek için de teşekkür etti. (MHA)

26/09/2019 14:55

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TAGS: Hüseyin Şenol Sağlamer, İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi, Othello Folklor Derneği, haber, kıbrıs
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