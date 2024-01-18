Otiwu ile Round’un ölüm sebepleri belirlenecek

Polis Basın Bülteni’nde yer alan bilgiye göre, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde 15 Ocak tarihinde yaşamını yitiren Stanley Ogechukwu Otiwu’nun (E-26), ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda belli olacak.

Lapta’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde 16 Ocak tarihinde yaşamını yitiren Richard Henry Round’un (E-70), ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda belli olacak.

Soruşturma devam ediyor.