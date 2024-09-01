Otizm Derneği özel gereksinimli bireyler için yasal düzenleme ve denetim istedi

Kıbrıs Otizm Derneği, Özel gereksinimli bireylerin toplum içinde güvenle yaşayabilmeleri için gerekli olan yasal düzenlemelerin yapılması, denetim mekanizmalarının devreye sokulması ve devletin sorumluluklarını yerine getirmesi adına, tüm yetkilileri göreve davet etti.

Dernekten yapılan açıklamada Aygün köyünde 17 yaşında zihinsel yetersizliği olan bireyin sistematik şekilde istismara uğramasından duyulan üzüntü dile getirilerek, “Bu durum, özel gereksinimli bireylerin maruz kaldığı derin toplumsal yaraları bir kez daha gözler önüne sermektedir.” denildi.

Dernek, yasaların yetersizliğinin yanı sıra, özel gereksinimli bireylerin ev yaşamlarında takipsizlik, denetimsizlik ve devletin atadığı herhangi bir asistan hizmetinin olmamasının; birçok savunmasız bireyin hayatta kalma çabasını büyük bir belirsizlikle sürdürdüğünü ortaya koyduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Bu acı olayın bir daha tekrarlanmaması ve tüm özel gereksinimli bireylerin haklarının güvence altına alınması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ve bu yaşanan olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.” ifadeleri yer aldı