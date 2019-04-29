Özlem Gedik yazdı: Aslında görüntüsü normal olan bu çocukların nesi var sizce?

Merhabalar güzel bir hafta dileği ile..

Tedavisi olmayan bir olguya hastalık denilebilir mi denilemez mi orası tartışmaya götürür, fakat madem ki bu çocuklar gençler hasta değiller neden ilâç kullanmak zorundalar?

Aslında görüntüsü normal olan bu çocukların nesi var sizce?

Bunun gibi bir ton soru ile karşılaşacaksınız eğer otizmli bir bireye sahipseniz.

Hamilelik döneminde teşhisi asla mümkün olmayan otizm çocuğunuzla iletişime geçmeniz gereken dönemlerde yavaş yavaş kendini hissettirir.

Normal bir bebeklik ve çocukluk geçirmediğini ancak daha öncesi bir çocuğunuz varsa ikisi arasında kıyasla bunu erken keşfedebilirsiniz.

Eğer yoksa rutin olarak gittiğiniz çocuk doktorunuz sizi bilgilendirecektir, hatta bazen aile büyükleri bunu sizden de önce anlayabilirler.

Gelelim böylesi bir durumdasınız ve ne yapıp yapmanız gerektiği hakkında en ufak bir bilgiye sahip değilsiniz…

Kimseden öneri almadınız fakat içiniz rahat değil; mümkün mertebe ilk adımınız çocuk psikiyatri kliniği olmalıdır.

Daha sonrası teşhis ve eğitim. Ufak bir anı bizden olsun dilerseniz…

Ben üç çocuk annesi olduğum halde yanıldım…

Neden mi? Çünkü etraf, yakınlar olaya sizin açınızdan bakamaz ve onların sesine mecburen kulak verirsiniz;

-Bazı çocuklar geç konuşur

-Bazı çocuklar geç yürür

-E bazıları da sessizdir, yani ne deseniz sonuçta sizi haksız çıkartırlar.

Daha önceki yazılarımda buna değinmiştim hatırlarsınız; bizlerin bu yolu izleyebilmesi adına ne bir yol gösterici ne de başlangıç için gerekli olan bir teşhis muhatabı klinik ...

Ben Türkiye'nin en ünlü çocuk psikiyatristi rahmetli Atalay Yörükoğlu'na gitme şansına erişmiştim ve bana açık olarak söylediği;

Bununla yaşamayı öğrenmek zorunda olduğumdu. Çünkü fazla açık olmayan ve dan dan dan söylenen cümleler halâ o günkü gibi kulaklarımda...

Daha sonra bambaşka bir şans olarak hayatımda tanıdığım ayrı iki insan oldu ki; onları iyi ki tanımışım.

Onlardan ilki çok değerli arkadaşım Sevgi Bayar ve onun yönlendirmesi ile tanıştığım sevgili Yrd. Doçent. Dr.Nevin Eracar'dı...

Nevin hanımın bana ilk sözü şunlar oldu, tabii öncesinde yaşadığım deneyimi anlatınca..

Bu işte benim kastettiğim yolu henüz kimsenin aşabildiğine inanmıyorum çünkü onların hiç biri bir otistik annesi değil. Nokta.

Burada durdum. Durdum. Durdum.

Çünkü karşımda psikolojide alanında uzman ve otistik evlâda sahip bir ANNE duruyordu. Bu konuda ilk ve en güzel bilgileri bana sunan elleri öpülesi anne..

-İlk önce sen, dedi, bana, sen kendin bilinçleneceksin, daha sonra aile ve en sonunda ona erişebilmek adına otistik birey..

İşte o vakit anladım, ne kadar erken teşhis o kadar çabuk yol kat etmek anlamına geliyordu...

Sizlere seslenmek, bir kez daha üzerine basarak erken teşhisin önemine dikkat çekmek istedim..

Bir dahaki yazı paylaşımına kadar sevgilerimle...