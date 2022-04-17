Otizmli genç kaybolduktan üç yıl sonra bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaklaşık üç yıl önce Kaliforniya'da kaybolan otizmli genç geçen hafta Utah'ta bir benzin istasyonunun dışında bulundu.

Connerjack Oswalt, 28 Eylül 2019'da 16 yaşındayken Clearlake'te kayboldu. Ertesi gün Clearlake Polis Departmanına kayıp olduğu bildirildi. Onun için yapılan arama bu ayın başlarında sona erdi.

NBC'nin haberine göre, birkaç hafta önce bölge sakinleri güvenlik birimlerini arayarak bir arabayı iten evsiz insan gördüklerini bildirdi. 9 Nisan'da da bir kişi genç bir adamın Utah'ta benzin istasyonunun dışında uyuduğunu polise haber verdi.

Parmak izi taranan kişinin Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar veritabanında adı bulunan Oswalt olduğu ortaya çıktı. Oswalt'ın annesi de onun hala kayıp olduğunu doğruladı.

Euronews Türkçe'deki habere göre Summit County Şerif Ofisi'nden Teğmen Andrew Wright "Bu hepimizin aklını karıştırıyor. Bu gerçekten mucizevi bir keşif." dedi.

Oswalt'ın Utah'ta ne kadar kaldığı veya oraya nasıl geldiğiyle ilgili ayrıntılar ise belirsizliğini koruyor. Clearlake polisi yaptığı açıklamada, onun kaçak olduğuna inandıklarını kaydetti.

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17/04/2022 12:49