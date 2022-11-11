Oto yıkamacıyı soydu, çaldıklarını satınca yakalandı!

Gazimağusa’da bir oto yıkama işletmesinden yıkama makinesi ile elektrikli süpürge sirkat edip, satarak sahtekarlıkla 6 bin TL temin eden U.D. isimli genç zanlı tutuklandı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Hasan Tanyeri yemin altında verdiği şehadetinde, zanlının 5 ile 6 Kasım 2022 tarihleri arasında, Gazimağusa’da KaliLand bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerinden, yıkama makinesi ve elektrikli süpürge sirkat ettiğini söyledi.

Hasan Tanyeri, zanlının sirkat ettiği eşyaları Gazimağusa’da M.D. isimli bir şahsa kendisinin olduğunu beyan ederek 6 bin TL’ye sattığını anlattı.

Tanık polis, mahkemeden gerekli araştırma yaparak zanlıyı tutukladığını kaydetti ve henüz yeni başlattığı soruşturmasını salimen tamamlayabilmek için mahkemeden süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, talebi uygun bularak soruşturmanın selameti için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (MHA)

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11/11/2022 17:23