Otobüs ile van araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı…

Eski Güzelyurt - Lefke Anayolunda meydana gelen kazada otobüs ile Kıb-Tek’e ait iş aracı çarpıştı.

Kaza sonucu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 18.10 sıralarında meydana geldi.

Mulazadi Samson, yönetimindeki TAR 667 plakalı otobüs araç ile Güzelyurt istikametinden Lefke istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan Kemal Çiftgül yönetimindeki K.T. Elektrik Kurumuna ait SD 133 plakalı iş aracına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan toplam 5 kişi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor…

Fotoğraflar: Gadara Medya