Otobüs lastiği patladı, ağır yaralandı

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir lastik tamir atölyesinde, dün öğleden sonra saatlerinde hava dolduruduğu otobüsün lastiğinin patlaması üzerine 47 yaşındaki Orhan Yazıcı ağır yaralandı.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yazıcı, tedavisinin ardından, Girne Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisine alındı.

Polisten verilen bilgiye göre Orhan Yazıcı kullanımında bulunan otobüsün sağ arka lastiğine hava doldurduğu sırada, lastiğin muhtemelen fazla hava basıncından dolayı patladığı ve Yazıcı'nın hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

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06/01/2022 13:39