Otobüs sapığına 1 gün tutukluluk!

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen tacizden tutuklanan zanlı Ahmet Bilgili mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, zanlı Ahmet Bilgili’nin Cinsel Saldırı suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 2022 Mart ayı içerisinde Lefkoşa'da sakin Ahmet Bilgili’nin (E- 27) Yakın Doğu Üniversitesine ait otobüs içerisinde seyahat etmekte olan Lefkoşa'da sakin L.T isimli öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, olayın polisin bilgisine 13.04.2022 tarihinde gelmiş olup adı edilenin tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili başlatılan soruşturmada şikâyetçinin zanlıyı internet haberlerinde çıkan eski bir haberden görüp tanıdığı ve polise geldiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, meselenin yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve tespit edilmesi gereken tanıklar olduğunu belirtip, ayrıca konu haberde yapılan incelemede zanlı tarafından tacize uğradığını beyan eden şahısların da tespiti için girişim başlatıldığını anlattı. Polis, meselenin yeni başlamış olup geniş çaplı tahkikat gerektiren bir mesele olduğundan zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlı 2018 yılında da aynı suçla tutuklanmış ve para cezası almıştı. 28 Mart 2018 tarihinde yine okul otobüsü içinde bir kadına cinsel saldırıda bulunan tacizci, farklı bir tarihte 12 yaşında bir çocuğa cinsel saldırıda bulunmuş ve telefonda tacizlik suçundan da hakkında polise şikayette bulunulmuştu.

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14/04/2022 15:07