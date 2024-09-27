Otobüs Terminali Önünde Ciddi Darp: Beyin Kanaması Geçiren Kişi Hastanede, Zanlı Tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp suçundan tutuklanan Ghulam Awaıs bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hasan Çelik mahkemede olguları aktardı.

Polis, 26 Haziran 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında Kemal Aşık Caddesinde bulunan otobüs terminali önünde trafikte kendisine yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı ve kendisine vuracağından korktuğu için İ.B.’nin yüzüne yumruk atıp, yere düşmesine ve kafasını taşa çarpmasına neden olduğunu söyledi. Polis, İ.B.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, beyin kanaması nedeniyle nöroloji servisinde tedavi altına alındığını açıkladı. Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, olay yerindeki kameraların incelendiğini, o esnada zanlının yanında başka bir şahsın daha olduğunun görüldüğünü açıkladı. Polis, söz konusu şahsın da olaya karıştığını açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, kameraları incelemeye devam edeceklerini, aranan şahıs olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)