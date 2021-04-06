Otobüslerde kurallara uyan yok!

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06/04/2021

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Otobüslerde kurallara uyan yok!

Otobüsler koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar gereği  yüzde 50 kapasiteyle yolcu alması gerekirken kurallar hiçe sayılarak virüse adeta davetiye çıkarılıyor.

Gönyeli-Lefkoşa seferi yapan bir otobüste çekilen görüntüde otobüs %100 dolulukla çalışıyor ve kurallara uyulmuyor

Bakanlar Kurulu Kararı gereği,  otobüs, minibüs, taksi ve benzeri taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu almamak kaydıyla, otobüs, dolmuş ve minibüslerde şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde, yolcu kapasitesi yüzde 50 olarak sınırlandırılmıştı. Ancak koronavirüs tedbirlerine uymayan vatandaşlar nedeniyle ülkedeki vaka sayısı her geçen gün tırmanmanya devam ediyor.

 

06/04/2021 09:14
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TAGS: otobüs, lefkoşa gönyeli
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