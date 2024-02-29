Otobüste yaşlı çifti darbeden baba ve oğlu tutuklandı

Mersin'de belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili soruşturmada adli kontrol şartıyla salıverilen şüpheli, yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

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29/02/2024

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Otobüste yaşlı çifti darbeden baba ve oğlu tutuklandı

Mersin'de belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili soruşturmada adli kontrol şartıyla salıverilen şüpheli, yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Mersin’de Toroslar ilçesinde şehir hastanesine giden otobüste yolculuk yapan ve lise müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu Ahmet Oğuz T.,  kalp pili takılı ve vücudunun sağ kısmını kullanamadığı belirtilen böbrek yetmezliği hastası R.P. ve eşi H.P. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında önce Ahmet Oğuz T. ardından da baba İsmet T., yaşlı çifte saldırdı.

R.P.'nin üzerine çıkan İsmet T., yaşlı adamı darbetti. 

OĞLU SERBEST KALMIŞTI

Görüntüleri ortaya çıkan olayın şüphelilerinden baba ile oğlunun, derbedilen çiftin şikayeti üzerine,  aynı gün gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından da İsmet T.'nin tutuklandığı, oğlunun ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Olay sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ahmet Oğuz T. (17), savcılığın talimatı üzerine yeniden gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Oğuz T. tutuklandı. 

29/02/2024 21:08
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