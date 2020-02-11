Otomobil, darts ve dilencilik

Ülke sporuna yön vermesi gereken federasyonların, “dilenci” duruma düşürüldüğü ülkemizde çokta sistemden söz etmek mümkün değil.

Geçtiğimiz hafta içerisinde federasyonların bütçeleri açıklandı.

Kimi havalara uçtu, kimi yönetime eleştiri oklarını çevirdi.

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Detaylardan çok işin özüne bakmak lazım.

Federasyonların yaptıkları icraatlara ve yapacaklarına bakılarak, bütçeleri belirlendi.

Bütçeler dışında, yarın öbür gün yine federasyonlar Spor Dairesi’nin kapısını çalmayacak mı?

Çalacak.

Ahbap, muhtar, aza, bakan, milletvekili, başbakan devreye sokulmayacak mı?

Sokulacak?

Yani, bütçe dışında para bulma çabaları “yine” sarf edilecek.

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2019 yılında faaliyetlerini bir üst düzeye taşıyan federasyonlar hangileri?

Darts.

Birde “maalesef” federasyon olmayı “beceremeyen” Otomobil Kurumu…

Bunların dışındakiler “rutin işlerine” devam ettiler.

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Darts, tarihinde ilk kez dünyayı adaya taşıdı.

Keza Otomobil Kurumu da öyle.

Tüm “İÇTEN” ve dıştan engellemelere rağmen, hem dünyayı taşıyor, hem de dünyaya gidiyor.

İki bireysel ve kalabalıklara hitap eden branş.

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Dartsın 2020 yılı bütçesi 300 bin TL oldu.

Otomobil kurumu, federasyon olmadığı için temiz bir bilgi yok bütçesi hakkında.

Darts Federasyonu’nun, bütçesinin bu kadar artmasının nedeni, geçtiğimiz yıl yaptığı dünya şampiyonasının, bu yıl yine ekim ayı içerisinde yapılmasının planlanması ile ilgili.

İki bireysel branş.

Biri otomobil biri darts.

Tanıtım, sporcularını dünya sporcuları ile birleştiren, kalabalıklara hitap eden, hatta “futbolun bile çok önünde” olan bu iki branşın, hizmetlerinin karşılığı daha fazla olması gerekir.

Çünkü sadece Türkiye ile değil temasları.

Veya özel turnuvalara katılıp, dünya şampiyonu olduk diyen federasyonlardan da değil bu ikisi.

Bunlar dünyaya sporcu taşıyan, dünya sporcularını da adaya getirendir.

Bilmem anlatabildi mi?

11/02/2020 10:02