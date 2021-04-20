Otomobil evin duvarında asılı kaldı

Rusya'ya bağlı federe cumhuriyet olan Buryatya'da bir araba evin çocuk odasına çarparak duvarda asılı kaldı.

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20/04/2021

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Otomobil evin duvarında asılı kaldı

Rusya’ya bağlı federe cumhuriyet olan Buryatya’nın Suja kentinde 59 yaşındaki bir sürücü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir evin çocuk odasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, evin duvarında asılı kaldı. Kazada, araç sürücüsü ve araç içindeki genç bir yolcunun yaralandığı ifade edildi. Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Öte yandan görgü tanıkları, aracın asılı kaldığı evin odasında iki yaşındaki bir çocuğun kaldığını şans eseri durumunun iyi olduğu belirtildi.

20/04/2021 13:52
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TAGS: Otomobil, rusya, ilginç haberler
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