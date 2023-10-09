Otomobil, Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı

Beylerbeyi'nde Rüzgarlı Bayır Sokak üzerinde bugün meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 12:00 raddelerinde meydana geldi.

Beylerbeyi'nde Rüzgarlı Bayır Sokak üzerinde, batı istikametine doğru seyreden Serhat Yıldız (E-20) yönetimindeki RY 159 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizce anayol konumunda bulunan Zafer Caddesine giriş yapması sonucu o esnada aynı cadde üzerinde Güney istikametine doğru seyreden Cristopher Paul Johnson (E-61) yönetimindeki MNP 387 plakalı motosikletin sol yan kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan MNP 387 plakalı motosiklet sürücüsü Crıstopher Paul Johnson ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Alison Johnson kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam etmektedir.



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