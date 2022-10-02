Otomobil sürücüsü 106 promil alkollü çıktı

Lefkoşa’da bu sabahın erken saatlerinde 106 promil alkol tesiri altında direksiyon başına geçen yabancı uyruklu sürücü, paket servisi yapan motosiklet sürücüsünü az kalsın canında edecekti. Otomobil, tümsek olduğu için yavaşlayan motosiklete son sürat arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralananın olmaması büyük bir şans olarak nitelendirildi. Alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza 02:30 raddelerinde meydan geldi.

Lefkoşa’da Kaymaklıyolu Sokak boyunca KC 833 plakalı salon aracı 106 promil alkol tesiri altında dikkatsiz bir şekilde kullanan Haspolat’da sakin Abdul Hashıru Bangura (E-24) seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan su işleri dairesi önlerine geldiğinde, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve tümsekte yavaşlayan Lefkoşa’da sakin Arzuv Kasymov (E-29-) yönetimindeki NT 586 plakalı 125 cc motosikletin arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

KC 833 plakalı araç sürücüsü tutuklanarak Merkez Karakolu hücresine yerleştirildi.

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02/10/2022 18:17