Otomotiv devi 700 aracını geri çağırıyor

Toyota, dünya genelinde 700 adet 2019 C-HR SUV modelini aks destek cıvatalarının yeterince sıkı olmadığı ve tekerleklerin çıkabileceği ihtimaline karşı geri çağırdığını duyurdu.

Japon otomotiv devi Toyota, 700 adet 2019 model C-HR’ları kapsayan bir geri çağırma süreci başlattı.

Üretim sürecinde yaşanan bir hatadan dolayı arka teker cıvatalarının yeterince sıkı olmadığını ve tekerleklerin çıkabileceği tespit eden şirket, Kasım ayından itibaren etkilenen araçları ücretsiz olarak düzelteceğini söyledi.

Bu, Toyota'nın son yedi günde yaptığı üçüncü geri çağırma duyurusu. Daha önce otomobil devi, 168.000 aracı hatalı hava yastığı ünitesi programlaması sebebiyle geri çağırmıştı. Aracın hava yastıklarının söz konusu ünitenin kontrolü altındayken açılmama ihtimali vardı. Bunun yanında Toyota, 807.000 Prius'u da araçların yazılımlarındaki hata yüzünden seyir sırasında rölantiye girebilecekleri konusunda duyuru yaptıktan sonra geri çağırmıştı.