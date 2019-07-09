HABER KIBRIS

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Otopsi raporu açıklandı!

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09/07/2019

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Otopsi raporu açıklandı!

Küçük Kaymaklı Okullar Yolu Sokak üzerinde Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında bulunan toprak alanda araç içerisinde dün ölü olarak bulunan şahsın, 1 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr olduğu ayrıca bahse konu şahsın bugün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "kesici / ezici alet yaralanması, çok parçalı kafa kemikleri kırığı  ve beyin doku yaralanması" sonucu olduğu tespit edildi.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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TAGS: Otopsi raporu açıklandı!, haber, kıbrıs
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