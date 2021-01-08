Otopsi tamamlandı, Eralp Çobanoğlu serbest bırakıldı

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08/01/2021

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Otopsi tamamlandı, Eralp Çobanoğlu serbest bırakıldı

Geçitkale'de infiala neden olan cinayet olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çınar, İbrahim ve Bengü Çobanoğlu'nun ölümü ile sonuçlanan cinayet olayı sonrası polis tarafından gözaltına alınan Eralp Çobanoğlu, serbest bırakıldı.

Elde edilen bilgilere göre aileden tek hayatta kalan Eralp Çobanoğlu cinayetin işlendiği silahla ilgili çıkan raporlar ve Çınar, İbrahim ve Bengü Çobanoğlu'nun otopsi sonucu sonrası cinayetle alası olamadığı gerekçesi ile serbest bırakıldı.

Polisten öğrenilen bilgilere göre evde bulunan cinayet silahında 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu'nun parmak izleri tespit edildi.

Öte yandan tüm bulgular cinayeti Çınar Çobanoğlu'nun işlediğini işaret ediyor.

08/01/2021 21:09
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TAGS: Otopsi tamamlandı, Eralp Çobanoğlu serbest bırakıldı, geçitkale cinayet, haberkibris,
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