Otopsideki bulgular ölüm nedeninin Covid-19 olduğunu gösteriyor

Küçük Meryem Ceren Kırma, dün yapılan otopsisinin ardından defnedildi. Otopside, Covid 19 dışında bir bulguya rastlanmadı, ileri tetkik için kan ve doku örnekleri alındı, yurt dışına gönderildi. Geriye tarifsiz bir acı, yeri dolmayacak bir kayıp kaldı.

Acılı annenin sıcağı sıcağına iddiaları var. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Acil Servis’ten itibaren… Dün anlattık, Acil Durum Hastanesi’ne yatırıldığı andan itibaren sürekli bir kötüye gidiş sonrası yaşamını yitirmiş, hayata tutunması için ciddi bir çaba harcanmıştı.

Gözü yaşlı anne, her adımda çocuğunun yanında oldu. Hastanede kötü muameleye de maruz kaldıklarını söylüyor. Bu anlamda sürekli vatandaş şikayetleri alınıyor. En çok eleştirdiğimiz konuların başında da bu geliyor; Kamudan maaş alanlar, vatandaşa kötü davranmamalı.

Anne Neslihan Kırma’nın ifadeleri, acıya acı katıyor. Acılı bir annenin söyledikleri hızla geçiştirilemez. Sağlık anlamında da muamele anlamında da detaylı bir raporun, sonrasında bir açıklamanın kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili çok kapsamlı bir araştırma istedi. Sürece dahil herkes, yaşadıklarını bir yazıya dökerek bakanlığa iletecek. O gözü yaşlı anne, elbette rahatlamayacak. Ancak, bilimsel temelde, ölüm nedenini bulmak Sağlık Bakanlığı’nın öncelikli görevi.

Pandemi devam ediyor. Şu anda Acil Durum Hastanesi’nde 70 hasta var. Dün vaka sayısı yeniden 180 bandına yükseldi. Okullarda salgın rakamları hep aynı standartta devam ediyor. Okul çağında 20- 30 arası vaka var ve bu eğitime devam edilmesini sağlıyor.

Vaka sayıları neden arttı? Hem Türkiye, hem Güney Kıbrıs’ta artış devam ediyor. Tedbiri elden bırakmadan, içeride denetimleri artırmak gerekiyor. Farkında olmadan, kendimizi yeni bir krizin içerisine doğru atıyoruz. Rakamlar doğru okunmalı

Kıb-Tek’te aylık zarar 50 milyon TL. Borç 500 milyon TL’ye yaklaştı. Ocak ayında mali ve teknik sorumluluklarını yerine getiremeyecek kadar kötü bir duruma gelindi. Ben demiyorum, bugün Kıb- Tek’i yönetenler anlatıyor.

Ülkenin her alanda çok kötü bir yönetimle karşı karşıya olduğu aşikar. Peki, neyle uğraşıyoruz? Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Bu alanda zerre taviz vermeyen bir cumhurbaşkanına sahibiz. İlle o saray olacak, hem de Lefkoşa’da kalan son yeşil bölgeye…

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12/11/2021 08:20