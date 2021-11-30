Girne Bölgesi'nde bu sabah saatlerinde otostop çeken 2 kişiye ateş açıldı.

İddialara göre otostop çeken iki otel çalışanı sabaha karşı otostop çekerken yanlarında duran araç tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Otelde garson olarak çalışan yabancı uyruklu şahıslardan biri sağ bacağından vuruldu. Yaralı, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Diğer kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya karışan kişi yada kişiler, plakası meçhul araç ile kayıplara karıştı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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30/11/2021 10:30