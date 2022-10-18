Ötüken bölgesinde yarın 6 saatlik kesinti var

Ötüken çemberi ile Ötüken girişi arasındaki bölgede yarın elektrik kesintisi olacak.

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18/10/2022

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Ötüken bölgesinde yarın 6 saatlik kesinti var

Ötüken çemberi ile Ötüken girişi arasındaki bölgede yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) orta gerilim elektrik şebekesinde yapacağı proje çalışması nedeniyle Ötüken çemberi ile Ötüken girişi arasındaki Noyanlar Sitesi 14 bölgesine 09.00-15.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kurumdan yapılan açıklamada, elektriğin belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği ifade edilerek,  vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması, bölge halkının mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alması istendi.

18/10/2022 13:08
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TAGS: Ötüken, elektrik kesintisi
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