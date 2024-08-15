Ötüken’de iş kazası…

Ötüken’de dün 09.00 sırasında bir inşaat şirketine ait şantiyede çalışan Mehmet Özbek (E-50), iskele üzerinden kalas uzattığı esnada dengesini kaybederek üç metre yüksekten beton zemine düştü. Bahse konu şahıs, kendi imkanlarıyla gitmiş olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde her iki ayağının topuk kısımlarında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma sürüyor.

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Yaralama ve ciddi darp; 1 tutuklu

İskele’de dün 20.30 sıralarında Ü.U (E-40) kalmakta olduğu lojmanda, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı C.O’nun (E-43) başına, tasarrufunda bulundurduğu keser ile vurarak ciddi şekilde darp ederek yaraladı. Olayda yaralanan C.O’nun kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu bildirilirken, Ü.U tutuklandı.

İkamet izni olmayan bir kişi tutuklandı

Polis Ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontroller sonucu, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma sürüyor.

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Sarhoş olup rahatsızlık yaratan şahıs tutuklandı

Girne’de dün gece 01.00 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi'nde 436 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş halde bulunan B.S (E-25), bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattı. Bahse konu şahıs tutuklandı.