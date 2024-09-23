Ötüken’de sahtekarlıkla para temininden iki tutuklu

Ötüken’de, H.M.’nin (K-68), 1 Ocak 2010'da, gerçekte oğlunun kirasında olan bir ikametgahı, dolandırmak kastıyla kendi malı olduğu ve bir şahsa kiraladığı yönünde köy muhtarına sahte beyanda bulunduğu belirlendi.

Söz konusu kişinin, muhtardan aldığı yazıyı İskele Vergi Dairesi’nde mühürleterek, sahte evrağı tedavüle sürdüğü ve konu şahıstan bir yıllık kira ücreti olarak sahtekarlıkla 2 bin 400 TL para temin ettiği tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, H.M. ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen E.M.O.(K-36) tutuklandı.