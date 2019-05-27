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Ötüken’de Uyuşturucu Operasyonu!

Ötüken’de 4 kiloya yakın hint keneviri ele geçirildi

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27/05/2019

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Ötüken’de Uyuşturucu Operasyonu!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.00 sıralarında, Ötüken'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu kalıp halinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 3 kilo 680 gram madde bulunarak emare olarak alındı.
Mesele ile ilgili olarak S.G (E-29) ve Ş.O (E-29) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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TAGS: ötüken, uyuşturucu, hint keneviri, haber, kıbrıs
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