Oturarak çalışanlar dikkat! Egzersize rağmen kalp rahatsızlıklarını tetikliyor

Massachusetts General Hospital ve Broad Institute’un öncülüğünde yapılan çalışma, günlük 10.6 saatten fazla hareketsiz kalan bireylerin kalp yetmezliği riskinin %40, kardiyovasküler ölüm riskinin ise %54 arttığını ortaya koydu. Araştırma ekibi, bu bulguların, halk sağlığı politikalarının hem hareketsiz zamanın sınırlandırılmasına hem de egzersizin teşvik edilmesine odaklanması gerektiğini gösterdiğini belirtiyor.

Araştırmaya, ortalama yaşı 62 olan 89.530 kişi katıldı. Katılımcılar, bir hafta boyunca aktivite düzeylerini ölçen cihazlar taktı ve sonuçlar 8 yıllık bir takip süreciyle değerlendirildi. Araştırmacılar, 10.6 saatlik hareketsiz zamanın bir kırılma noktası olduğunu belirledi. Bu eşiğin üzerinde oturan bireyler, düzenli egzersiz yapsalar bile daha yüksek sağlık riskleri taşıyor.

Günlük 150 dakika veya daha fazla orta-şiddetli fiziksel aktivite yapan kişiler bile günde 10 saatten fazla oturduklarında %15 daha fazla kalp yetmezliği ve %33 daha fazla kardiyovasküler ölüm riski taşıyor. Araştırmacılar, fiziksel aktivitenin faydalı olduğunu vurgularken, oturma süresini azaltmanın kalp sağlığı için kritik bir hedef olması gerektiğini belirtiyor.

Araştırmanın güçlü yönlerinden biri, giyilebilir cihazlarla elde edilen verilerin kullanılması. Bu sayede, bireylerin oturma sürelerini hafife alma eğiliminden kaynaklanan yanılgılar önlenmiş oldu. Araştırmanın makine öğrenimi analizleriyle desteklenmesi, elde edilen sonuçların güvenilirliğini artırıyor.

Araştırma liderlerinden Kardiyolog Shaan Khurshid, “Fazla oturmak veya uzanmak, egzersiz yapanlar için bile kalp sağlığına zarar verebilir. Günde 10 saatten fazla oturmamak, daha iyi bir kalp sağlığı için gerçekçi bir hedef olabilir,” dedi.