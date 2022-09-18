Oturduğunuz yerde yağ yakmanızı sağlayacak Türk kahvesi tarifi

Türk kahvesi geçmişten günümüze gelen en eski geleneklerden biri ve Türk örf adetlerimizin olmazsa olmaz içeceklerden biridir. Günün her saati tüketilen kahvenin kalbe ve daha birçok şeye faydaları bulunmaktadır. Türk kahvesi, yaz mevsiminde tam da zayıflamaya uğraşan birçok kişi tarafından zayıflatıp zayıflatmadığı araştırılıyor. Özellikle son günlerde sosyal medyada dolaşan ve 1 haftada 10 cm incelten kahve tarifi gündem oldu. İçeriğinde kakao olmasıyla ilgi çeken bu tarifle vücudunuzda yağ yakımını hızlandırabilirsiniz. Peki son günlerin popüler kahvesi nasıl yapılır? İşte zayıflatan Kakaolu sütlü ve tarçınlı kahve tarifi:

Özellikle metropol şehirlerde yaşayan ve masa başı iş yapan kişilerin şikayet ettiği, zaman yönünden spor yapmaya fırsat bulamayan birçok kişinin imdadına yetişen bu kahve sosyal medyada popülerliğini koruyor. Deneyen bir çok kişi tarafından önerilen bu tarifi sizler için hazırladık.

Yağ yakan Türk kahvesi tarifi

MALZEMELER:

1 fincan yarım yağlı süt

1 çay kaşığı toz tarçın

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı kakao

HAZIRLANIŞI

Metabolizmayı hızlandıran kahve için öncelikle cezvenin içine 1 fincan sütü koyuyoruz. Daha sonra kahve, kakao ve tarçın ekleyip güzelce karıştırın. Karıştırdıktan sonra ocağa alın. Orta ateşte kaynayana kadar pişirin. Kaynayan kahveyi fincana boşaltın. İşte bu kadar. Afiyet olsun…

NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?

Vücudunuzda bulunan fazla yağlardan kurtulmak için kakaolu kahveyi, kahvaltıdan 2 saat önce veya akşam yemeğinden iki saat sonra içebilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre bu vakitlerde içilen kahve; daha yararlı ve etkili olduğu bilinmektedir.

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18/09/2022 18:38