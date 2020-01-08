Otururken vücudumuzda neler oluyor?

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, biz otururken vücudumuzda neler olup bittiğini anlattı.

Obezite: Günde 360 dakikadan fazla oturuyorsanız obez olabilirsiniz.

Baş ağrısı: Uzun süre ve yanlış oturmak, kemik yapının bozulmasına zemin hazırlıyor. Oturuşa dikkat edilmiyorsa akciğerlere yeterli hava gitmez. Oksijen dolaşımı sağlanmayan vücutta baş ağrıları meydana gelir.

Yüksek tansiyon ve diyabet: Uzun süre oturmak kan basıncını ve kan şekerini etkiler ve metabolizmayı yavaşlatır. Hem kemik yoğunluğunu hem de kasların aktivitesini azalttığı için kaslar zayıflar. Özellikle kalça kaslarının zayıflaması, yürürken daha fazla enerji harcamaya ve daha çok yorgunluğa sebep olur.

Kolesterol: 8 saatten fazla oturmak kötü kolestrolü artırır, kalp damar problemlerine ve tip 2 diyabete sebep olabilir. Hatta bazı kanser türleri de oturma yani hareketsiz yaşantının bir getirisidir.

08/01/2020 10:13