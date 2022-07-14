Ousmane Dembele 2 yıl daha Barcelona'da

İspanya La Liga'da Barcelona Ousmane Dembele ile yeni sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "FC Barcelona ve Ousmane Dembele, 30 Haziran 2024'e kadar geçerli olacak yeni sözleşme için anlaşmaya vardı." ifadeleri yer aldı.Dembele, Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya 140 milyon Euro bonservis bedeliyle 2017'de transfer olmuştu. Geride kalan sezonda 32 maçta süre alan 25 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 13 asist kaydetti.



Katalan ekibi transfer döneminde Andreas Christensen, Franck Kessie ve Raphinha transferlerini açıklamıştı.

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14/07/2022 16:35