Övünç Selden'e Yılın Diyetisyeni Ödülü
Ülkemizin başarılı Diyetisyenlerinden Övünç Selden Altın Zambak Ödül Töreni'nde Yılın Diyetisyeni Ödülüne layik görüldü.
12/10/2019
HK
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Ülkemizin başarılı Diyetisyenlerinden Övünç Selden Altın Zambak Ödül Törenin'de Yılın Diyetisyeni Ödülüne layik görüldü.
İş, spor ve sanat dünyasın en iyilerinin buluştuğu İstanbul Altın Zambak Ödülleri, İstanbul Akatlar Kültür Merkezin'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Ödül törenine ünlü isimler adeta akın etti.
Mustafa Sandal , Kerem Alışık , Çağla Şikel ,Ebru Polat , Yılmaz Morgül , Güner Civarıoğlu yanı sıra Sanat, spor, iş ve medya sektöründe toplam 70 farklı kategoride ödülün verildiği gecede Kıbrıs'lı Diyetisyen Övünç Selden Yılın Diyetisyeni Ödülüne layık görüldü.