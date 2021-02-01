Oxford aşı denemelerinde yaptığı hatayı böyle sakladı!

Reuters'da yer alan özel habere göre Oxford/AstraZeneca koronavirüs aşısının deneme sürecinde son safhaya gelindiğinde büyük bir hataya imza attı. Muhabirlerin ele geçirdiği belgelere göre bu durum denemelere katılan gönüllülerden saklanarak görülmemiş bir skandala yol açtı.

Oxford'un hatalı doz verdiği koronavirüs aşı denemelerine katılan gönüllülerle ilgili haber gündeme bomba gibi düştü. Kurum yapılan bu hayatı herkesten gizledi.

Oxford/AstraZeneca koronavirüs aşısının son aşama denemelerinde yaklaşık ilk 1,500 katılımcıya yanlış doz verilirken hata ortaya çıkmadan önce katılımcılara hataya dair bilgilendirme yapılmadı.

Reuters tarafından ele geçirilen belgelere göre 8 Haziran'da katılımcılara gönderilen bir mektupta bu durum aşının farklı dozlarda ne kadar etkili olduğunu Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılarının görmelerini sağlayan bir fırsatmış gibi gösterildi.

Mektupta denemelerin baş araştırmacısı Oxford'da profesör olan Andrew J. Pollard'ın imzası bulunuyor.

Reuters, 24 Haziran'da Oxford'lu araştırmacıların hesaplamada yaptıkları hata nedeniyle katılımcılara verilmesi gereken dozun yarısının verildiğini duyurmuştu.

Pollard'ın mektubunda herhangi bir hatanın kabul edildiğine ya da araştırmacıların sorunu İngiltere'deki düzenleyici kuruma bildirdiğine dair bir ifade yer almıyor.

İngiltere'de düzenleyici kurum sonrasında asıl planlamalara uygun olarak Oxford'dan tam dozu alacak bir grubu daha denemelere eklemesini istemişti.

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01/02/2021 18:02