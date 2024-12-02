Oxford Sözlüğü 2024 yılının kelimesini seçti

Oxford İngilizce Sözlüğü, 2024 yılının en popüler kelimesini açıkladı. Yılın kelimesi beyin çürümesi/beyin erimesi anlamına gelen "brain rot" oldu. Oxford'un 2024 yılı için seçtiği kelime, sosyal medyanın gereksiz kullanımını yansıtıyor.

YILIN KELİMESİ OLDU

Sosyal medyada bitmek bilmeyen gezinme kültürü ve zihin uyuşturan içerikler nedeniyle endişeler artarken, Oxford Sözlüğü 2024 yılının kelimesini "brain rot" (beyin çürümesi) olarak açıkladı.

37 BİN KİŞİ OY KULLANDI

Oxford Sözlüğü tarafından hazırlanan altı kelimelik listeden kazananı belirlemek için 37 binden fazla kişi oy kullandı.

Her yıl seçilen kelime, o senenin trendlerini ve ruh hallerini yansıtmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz sene yılın kelimesi tarz, çekicilik veya cazibe olarak tanımlanan "rizz" olmuştu.

BEYİN ÇÜRÜMESİ NEDİR?

Beyin çürümesi, "özellikle önemsiz veya zorlayıcı olmadığı düşünülen materyalin (özellikle de günümüzde çevrimiçi içerik) aşırı tüketiminin sonucu olarak görülen, bir kişinin zihinsel veya entelektüel durumunun bozulması" olarak tanımlanıyor.

Son zamanlarda ön plana çıkan kelimenin, ilk kayıtlı kullanımı Henry David Thoreau'nun 1854 tarihli Walden adlı kitabında olmuştur.

LİSTEYE GİREN ANCAK KAZANAMAYAN KELİMELER

Listeye giren ancak seçilmeyen diğer beş kelime ise şöyle:

Çekingen veya sorumlu davranışı ifade eden bir trendin ardından öne çıkan "demure" (ağırbaşlı).

Bir ürün veya hizmetin fiyatının talebi yansıtacak şekilde değiştiği "dynamic pricing" (dinamik fiyatlandırma)

Birisi veya bir şeyle ilgili bir gerçekler ve arka plan bilgisi "lore"

Romantizm ve fanteziyi birleştiren bir kurgu türü olan "romantasy"

Yapay zeka kullanılarak çevrimiçi olarak üretilen düşük kaliteli içerik olan "slop" yer aldı.

Liste, sözlükbilimci dört uzmandan oluşan bir panel tarafından belirlendi.