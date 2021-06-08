Oxford Üniversitesi: Aspirin Covid-19 hastalarını iyileştirmiyor

Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bilimsel araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Aspirin kullanımının corona virüsü hastalığını ağır geçirenlerde olumlu bir etki yaratıp yaratmadığını belirlemek üzere yapılan araştırmanın sonuçları uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Reuters haber ajansının servis ettiği haberde, aspirinin hastalığı ağır seyreden hastaların durumunu iyileştirmediği belirtildi. Yaklaşık 15.000 hastanın dahil olduğu araştırma ile ilgili bilim insanları da açıklama yaptı.

RECOVERY olarak adlandırılan araştırmayı yürüten Peter Horby, “Aspirinin bazı hastalarda ufak da olsa iyileştirdiğine dair bulgular olsa da araştırmamız sonucunda Covid-19’un tedavisi için aspirin kullanılmasının ciddi bir etkisi olmadığını belirledik” dedi.

İki gruba ayrılan katılımcıların yarısına günde 150 mg aspirin verilirken diğer katılımcılara herhangi bir ilaç verilmedi. Bilim insanları aspirin alanlarda çok ciddi bir değişiklik olmadığını tespit etti.

Oxford Üniversitesi’nden yetkililer bu araştırmanın verilerinin medRxiv isimli sanal platformda paylaşılacağını ve hakemli dergilerde de yayınlanacağını duyurdu.

Bu habere tepkiniz:



08/06/2021 18:31