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Oxford Üniversitesi'ne 150 milyon sterlin bağışladı

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19/06/2019

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Oxford Üniversitesi'ne 150 milyon sterlin bağışladı

ABD'li zengin Schwarzman, dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan İngiliz eğitim kurumuna yapay zeka enstitüsü kurulması için dev bir bağış yaptı.

ABD'li iş insanı Stephen Schwarzman, dünyanın önde gelen  yüksek öğrenim kurumlarından İngiliz Oxford Üniversitesine yapay zekanın etiğiyle  ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere 150 milyon sterlin (yaklaşık 1,1 milyar  lira) bağış yaptı.

BBC'nin haberine göre, Blackstone Üst Yöneticisi (CEO) Schwarzman,  yapay zekanın etiği alanında çalışma yapacak bir enstitü kurulması amacıyla  Oxford Üniversitesine 150 milyon sterlin bağışta bulundu.

Schwarzman'ın yaptığı bağış, bir İngiliz üniversitesine yapılan en  büyük bireysel bağış olarak kayda geçti.

Schwarzman, yaptığı açıklamada, yapay zekanın bu yüzyılın en önemli  konularından biri olduğuna ve bağışı bu sebeple yaptığına işaret ederek, çoğu  devletin henüz yapay zeka çağına hazır olmadığını söyledi. “Bu nedenle,  hükümetlerin Oxford gibi büyük üniversitelere ve bu alanda düşünmelerine yardım  etmekte uzmanlaşmış dünyadaki diğerlerine güvenmek zorunda kalacaklar.” ifadesini  kullanan Schwarzman, üniversitelerin de bir an önce yapay zeka etiği üzerine bir  yapı kurması gerektiğini belirtti.

İngiliz hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise bağış küresel  ölçekte "önemli bir yatırım" şeklinde tanımlandı.

Kurulacak enstitüde, dil biliminden felsefeye birçok alanda yapay zeka  etiği çalışmaları yürütülecek.

Schwarzman, daha önce de Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne yapay  zeka ve programlama alanında merkez kurulması amacıyla 350 milyon dolar (yaklaşık  2 milyar lira) bağışta bulunmuştu.

 

 

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TAGS: Oxford Üniversitesi’ne 150 milyon sterlin bağışladı, haber, kıbrısi
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